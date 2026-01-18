Roba da pazzi e c’è chi invoca… Mateta | le reazioni social a Cagliari-Juve

Durante il match di Serie A tra Cagliari e Juventus, il gol di Mazzitelli ha deciso la partita, lasciando i tifosi sorpresi. Le reazioni social hanno evidenziato sorpresa e discussioni tra gli appassionati, mentre alcuni hanno anche menzionato Mateta, coinvolto nelle conversazioni online. Un risultato che ha suscitato interesse e commenti sui social, riflettendo l’imprevedibilità di questo incontro.

Colpo di scena nel sabato sera di Serie A: il Cagliari batte 1-0 la Juve grazie al gol di Mazzitelli, che gela la squadra di Spalletti. Sul web dilaga la delusione dei tifosi bianconeri: dal rammarico per i troppi calci d’angolo non sfruttati alle critiche verso i singoli, come Koopmeiners. E c’è chi spera nell’arrivo immediato di Mateta. Queste le reazioni social a Cagliari-Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

