Venerdì mattina, presso la sede della Regione Liguria, si è svolta la riunione dei Comuni vincitori del bando sul turismo accessibile. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Levanto, Luca del Bello, insieme all’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, e ai rappresentanti di Agenzia In Liguria e Aism. L’incontro ha approfondito le strategie per promuovere un turismo più inclusivo e accessibile in tutta la regione.

Anche il sindaco di Levanto, Luca del Bello, ha partecipato venerdì mattina, nella sede della Regione Liguria, all’incontro con l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, con Agenzia In Liguria e Aism sul bando turismo accessibile. Alla riunione erano invitati, e hanno partecipato, i sindaci e i referenti tecnici dei comuni di Pietra Ligure (vincitore bando turismo accessibile 2022 e 2024), Savona (bando 2024), Alassio (bando 2024), Sestri Levante (bando 2022) e, appunto, Levanto (bando 2024). "Ho chiesto aggiornamenti ai sindaci sull’avanzamento dei progetti da 430 mila euro l’uno e soprattutto sulle azioni previste che comunicheremo il prossimo 22 aprile all’evento di Firenze ‘Turismo accessibile: esperienze, progetti e prospettive’ organizzato dal Ministero per le disabilità: la Regione Liguria sarà presente con un proprio stand – ha detto l’assessore al Turismo Luca Lombardi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

