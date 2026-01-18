Ritrovato un cadavere ad Anguillara Sabazia l' arrivo della mortuaria

È stato trasferito nella sala mortuaria il corpo rinvenuto nell’azienda di Anguillara Sabazia, legato alla scomparsa di Federica Torzullo. La notizia conferma l’avvio delle procedure ufficiali e l’interessamento delle autorità competenti. Restano in corso le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e le eventuali responsabilità.

È stato portato via, a bordo di un furgone della mortuaria, il cadavere rinvenuto nell'azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia.

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell'azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l'abitazione, l'auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

