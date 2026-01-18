Una donna è stata trovata in acqua sulle sponde dell'Adda, nel comune di Malgrate, di fronte all'Isola Viscontea. La sua presenza nelle acque è stata segnalata e successivamente soccorsa, portandola in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire i motivi di questo episodio.

Salvatore trovato sulle rive del lago di, choc nell’ultimo giorno dell’anno

Il 31 dicembre, sulle rive di un lago in un'area tranquilla, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Salvatore Colonna, 27 anni, di Montefiascone. L'episodio ha suscitato attenzione nelle persone della zona, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scoperta. Restano ancora da accertare le cause di questa tragica perdita.

Harvard University Men’s Soccer e Pescara Calcio, confronto internazionale sulle rive dell'Adriatico [FOTO]

Recentemente, Pescara ha ospitato un confronto internazionale tra Harvard University Men’s Soccer e Pescara Calcio. L’evento, organizzato dalle due realtà sportive, ha rappresentato un’occasione di scambio e collaborazione tra il calcio italiano e quello statunitense. La presenza di entrambe le squadre sulle rive dell’Adriatico ha sottolineato l’importanza di iniziative volte a rafforzare i legami nel mondo del calcio a livello globale.

