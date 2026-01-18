Ritirate le crocchette per cani Radames Il ministero | Trovate aflatossine

Il ministero ha disposto il ritiro delle crocchette per cani Radames da 10 kg, a seguito della presenza di aflatossine, sostanze tossiche prodotte da muffe. Queste tossine, se consumate nel tempo, possono rappresentare un rischio per la salute degli animali. La normativa europea prevede limiti severi per garantire la sicurezza degli alimenti per animali domestici. Si consiglia di verificare eventuali comunicazioni ufficiali e di rispettare le indicazioni fornite.

Roma, 18 gennaio 2026 - Le crocchette per cani Radames nella confezione da 10 kg sono state richiamate per la presenza di aflatossine, tossine prodotte da alcune muffe che possono mettere a rischio la salute degli animali se assunte nel tempo, e sono regolate da soglie molto rigide nelle normative. Le crocchette in questione sono vendute nei supermercati Eurospin. Il Ministero della Salute ha inoltre raccomandato ai proprietari di non utilizzare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere rimborso o sostituzione. A oggi non si segnalano casi di malessere di cani, ma il ministero invita comunque alla massima prudenza e a sospendere immediatamente la somministrazione del prodotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Eurospin ha avviato il richiamo delle crocchette per cani Radames, a causa di un lotto, il 5286, che presenta livelli di Aflatossina B1 superiori ai limiti consentiti. Si consiglia ai consumatori di verificare se il prodotto acquistato corrisponde a questo lotto e di adottare le necessarie precauzioni. La sicurezza degli animali è la priorità, e si raccomanda di seguire eventuali istruzioni fornite dalle autorità competenti.

