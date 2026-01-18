La TNA Genesis 2026 si è svolta sabato notte al Curtis Culwell Center di Dallas, Texas. Questo evento ha segnato il debutto dell’era AMC per la promozione, offrendo uno spettacolo con incontri di alto livello e momenti significativi per il futuro della federazione. La serata ha rappresentato un punto di svolta importante, aprendo una nuova fase nella storia della TNA.

Sabato notte al Curtis Culwell Center di Dallas, Texas, la TNA ha messo in archivio il primo PPV dell’era AMC. Genesis ha avuto come main event il Death Match tra il campione massimo Mike Santana e Frankie Kazarian, stipulazione decisa dal detentore del trofeo Call Your Shot, Nic Nemeth. Ma non c’è stato solo questo, ieri è stata l’ultima notte su un ring di JDC ( Johnny Dango Curtis ), l’ex Fandango in WWE, come sarà finito il suo match di ritiro? Tutti i risultati. Pre-show Stacks (c) def. Eric Young, BDE & KJ Orso ( TNA International Championship Four-Way Match) (6:23). Tessa Blanchard & Mila Moore def. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: TNA Genesis 2026

TNA: Problemi con i visti e assenze improvvise, cambiati i piani per la prima su AMC e anche la card di Genesis

A causa di imprevisti dell’ultimo minuto, il debutto di iMPACT su AMC ha subito modifiche, influendo sulla programmazione e sulla card del prossimo PPV Genesis. Problemi con i visti e assenze impreviste hanno portato a un riorganizzazione degli eventi, alterando i piani iniziali e richiedendo adattamenti sia per la puntata recente sia per le prossime sfide del circuito.

Leggi anche: RISULTATI: TNA FINAL RESOLUTION 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TNA Wrestling 01/15/26 Results- AJ Styles Returns, Mike Santana Captures TNA Title, Cora Jade Signs

New Genesis Clinic. . Gambe leggere e senza capillari visibili Dì addio agli inestetismi dei capillari sulle gambe con un trattamento rapido, sicuro ed efficace. Grazie alle più moderne tecnologie di medicina estetica, è possibile eliminare i piccoli vasi super - facebook.com facebook