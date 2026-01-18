Risultati Serie A Milan-Lecce 1-0 | tabellino e marcatori | News

Ecco il riepilogo della partita Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è disputata allo stadio di San Siro, con il risultato finale di 1-0 a favore dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Di seguito, il tabellino completo e i dati principali del match tra i padroni di casa e i giallorossi di Eusebio Di Francesco.

Il Milan di Massimiliano Allegri dà continuità alla vittoria sul campo del Como vincendo anche in casa contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. A 'San Siro' finisce 1-0 per il Diavolo: risultato striminzito se si pensa, però, all'enorme mole di occasioni da gol create dai rossoneri (soprattutto nel secondo tempo) e alle tante, belle parate del portiere ospite, Wladimiro Falcone. Il Milan non sfonda nella prima frazione, quando crea di meno, ma neanche nella ripresa, con un Lecce tenuto in piedi dal suo estremo difensore. Al 76', però, lancio millimetrico di Matteo Gabbia per Alexis Saelemaekers che, dal fondo, mette al centro per Niclas Füllkrug: colpo di testa del centravanti tedesco - alla sua prima gioia in maglia rossonera - e palla nel sacco per tre punti di fondamentale importanza nella lotta Scudetto.

