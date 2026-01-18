Aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526, con un pareggio tra Parma e Genoa e una vittoria della Fiorentina sul Bologna. La Juventus segue da vicino le prestazioni delle altre squadre, monitorando il campionato italiano. Qui troverai tutte le ultime notizie sui match, con un focus sui risultati e sull’andamento delle squadre nel corso della stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. Bologna Fiorentina 0-1

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. Fiorentina Bologna 0-0

