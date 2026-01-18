Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Serie A 202526: il pareggio tra Genoa e Parma, la vittoria della Fiorentina sul Bologna e i risultati di Roma e Inter. Segui in tempo reale le partite e l’andamento del campionato italiano, con focus sui principali protagonisti e le tappe più significative della stagione.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pareggio tra Genoa e Parma, la Fiorentina stende il Bologna. Malen-Dybala, tre punti anche per la Roma

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pareggio tra Genoa e Parma, la Fiorentina stende il Bologna

Ecco i risultati aggiornati della Serie A 202526: il Genoa e il Parma hanno pareggiato, mentre la Fiorentina ha battuto il Bologna. Segui in tempo reale gli esiti delle partite e le performance delle squadre, tra cui l’Inter di Cristian Chivu, per rimanere sempre informato sul campionato italiano.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari fra Parma e Genoa. La Fiorentina vince a Bologna. Torino Roma 0-0

Ecco gli ultimi aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526. Parma e Genoa condividono un pareggio, mentre la Fiorentina ha ottenuto una vittoria a Bologna. Torino e Roma si sono affrontate senza reti. Di seguito, i dettagli sui match e sulle performance delle squadre, con particolare attenzione all’andamento della Juventus nel campionato attuale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Telesveva. . SERIE D | Paganese-Fidelis Andria 1-0, Califano: "Ultimamente i risultati non rispecchiano le nostre prestazioni, dobbiamo fare di più. Dispiace per società e tifosi". E sull'astinenza da gol... #fidelis #andria #califano #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook

#Calcio, risultati #SerieA , #Fiorentina sale a quart’ultimo posto x.com