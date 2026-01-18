Risultati Serie A 2025 26 LIVE | in campo Milan Lecce 1-0 A segno Fullkrug

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sulle partite in corso. Attualmente, Milan e Lecce si affrontano con il Milan in vantaggio 1-0, grazie a Fullkrug. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi del campionato italiano, inclusi gli aggiornamenti sulla Juventus e le altre squadre.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Milan Lecce

