Risposta a una mano di Sakkari colpo del torneo agli Australian Open?
Durante la prima giornata degli Australian Open, Maria Sakkari ha mostrato una risposta di grande livello nel suo incontro contro Jeanjean. La greca, attualmente numero 53 del mondo, ha vinto il match in due set, lasciando un'impressione significativa. Un colpo che potrebbe essere ricordato come una delle azioni più notevoli del torneo, segnando un inizio promettente per la sua corsa a Melbourne.
(Adnkronos) –C'è già il colpo del torneo agli Australian Open? Nella prima giornata dello Slam di Melbourne oggi, domenica 18 gennaio, la greca Maria Sakkari, numero 53 del mondo, ha sfornato una risposta da urlo nel match, poi vinto in due set contro la francese Jeanjean. Nel corso del secondo set, sul punteggio di 4-2 in favore della greca, la tennista transalpina trova un buon servizio a uscire, ma senza fare i conti con la risposta dell'avversaria. Sakkari colpisce infatti la pallina allontanandosi dal campo con un dritto a una mano che passa a lato della rete e si spegne nel campo avversario, lasciando immobile Jeanjean. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Colpo del torneo agli Australian Open? Sakkari 'alla Federer', risposta da non credere.
