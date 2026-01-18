Riscatto Olimpia in campionato Poeta tiene stretta l’imbattibilità

L’Olimpia Milano si impone in campionato, mantenendo l’imbattibilità. Con una prova di carattere, i biancorossi vincono in trasferta contro Tortona, con il punteggio di 78-87. La squadra dimostra solidità e determinazione, confermando il proprio stato di forma e rafforzando la posizione in classifica. Un risultato importante in un match che ha messo in evidenza la crescita e la continuità del team.

Rialza subito la testa l'Olimpia Milano che gioca una gara di personalità e sbanca la Nova Arena di Tortona per 78-87. Ribaltato anche il confronto diretto con i piemontesi e raggiunte, almeno per almeno qualche ora, Bologna e Brescia in testa. È il settimo successo consecutivo per i biancorossi che fanno il vuoto in un terzo periodo giocato alla perfezione, dopo un primo tempo di basket-champagne ad alto punteggio. Poi l'11-22 dal 20' al 30' è lo spartito perfetto, tra difesa solida e attacco brillante per fare il parziale che spacca la partita (ancora di più il maxi-break di 2-19 a cavallo tra 3° e 4° quarto).

Peppe Poeta: «Sette vittorie di fila in campionato non scontate» - L'Olimpia Milano si prende la vittoria alla Nova Arena di Tortona con il punteggio finale di 78- pianetabasket.com

CorSera: «Peppe Poeta, è il suo momento più difficile all'Olimpia Milano» - Sul Corriere della Sera si parla di Olimpia Milano in vista della sfida di stasera contro la Bertram Derthona. pianetabasket.com

