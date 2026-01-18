Risalgono i mutui per la casa | 3,37% a dicembre

A dicembre, i tassi sui mutui per la casa sono risaliti al 3,37%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Nel frattempo, la raccolta e i depositi bancari continuano a crescere, seppur a un ritmo più contenuto, mentre si registra un incremento più sostenuto nei prestiti alle imprese e alle famiglie. Questi dati riflettono le dinamiche attuali del settore finanziario e dell’economia italiana.

I tassi sui mutui che tornano a crescere, la raccolta e i depositi bancari che continuano a salire ma meno velocemente, mentre aumenta il ritmo dei prestiti alle imprese e alle famiglie. Sono segnali di dinamicità ma anche indicazioni di una ritrovata cautela quelle che emergono dall’ultimo Rapporto Abi che fotografa l’andamento del credito nell’ultimo mese dell’anno trascorso. Per quanto riguarda i mutui, a dicembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è aumentato al 3,37% a fronte del 3,30% nel mese precedente e il tasso medio per le nuove operazioni di finanziamento alle imprese è salito al 3,64% contro il 3,52% di novembre: un effetto diretto dell’andamento dei tassi di riferimento sul mercato (Irs) aumentati dal 2,69% di settembre al 2,90% di novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risalgono i mutui per la casa: 3,37% a dicembre Leggi anche: Mutui casa in risalita a dicembre, tassi medi al 3,37% Leggi anche: A dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese. Media tassi mutui sale a 3,37% Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Risalgono i tassi dei mutui, per la casa al 3,37% a dicembre; Risalgono tassi mutui, per la casa al 3,37% a dicembre; Mutui per la casa in risalita a dicembre, tassi medi al 3,37%; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «RISALGONO TASSI MUTUI, PER LA CASA AL 3,37% A DICEMBRE. Risalgono i mutui per la casa: 3,37% a dicembre - I tassi sui mutui che tornano a crescere, la raccolta e i depositi bancari che continuano a salire ma meno velocemente, mentre aumenta il ritmo dei prestiti alle imprese e alle famiglie. msn.com

Risalgono i tassi dei mutui, per la casa al 3,37% a dicembre - L'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie a dicembre è cresciuto del 2,3% ... msn.com

Mutui, risalgono i tassi: per la casa aumentati al 3,37% a dicembre - Stabile il tasso tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) al 3,97. tg24.sky.it

Risalgono tassi mutui, per la casa al 3,37% a dicembre x.com

Dopo l’ordine di demolizione del cantiere di via Fauchè cresce l’angoscia tra centinaia di famiglie che vivono in abitazioni finite al centro delle inchieste urbanistiche di Milano. Mutui pagati, atti firmati davanti a un notaio, case acquistate in buona fede: oggi per - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.