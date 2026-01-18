Riqualificazione di piazza Manin soddisfazione delle associazioni | Futuro migliore per gli ambulanti

Il Tar ha accolto l’istanza del Comune di Pisa, permettendo di proseguire i lavori di riqualificazione di piazza Manin e di liberarla dalle bancarelle. Sabato 17 gennaio, gli operai hanno iniziato a rimuovere le vecchie strutture, segnando un passo importante verso un miglioramento dello spazio pubblico. Le associazioni locali hanno espresso soddisfazione per questa decisione, che mira a creare un ambiente più ordinato e funzionale per cittadini e commercianti.

Da lunedì 12 gennaio è iniziato il cantiere in piazza Manin, segnando l'inizio dell’ultima fase dei lavori di riqualificazione dell’area, parte del percorso turistico verso piazza dei Miracoli. Tuttavia, i bancarellai locali hanno presentato ricorso al Tar, sollevando il rischio di possibili ritardi nei lavori e nelle tempistiche di completamento del progetto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Pisa, iniziata in piazza Manin la rimozione delle vecchie bancarelle - Il sindaco Conti: "Liberiamo lo spazio e andiamo avanti secondo il cronoprogramma dei lavori" ... msn.com

