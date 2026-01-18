Il rinnovo di Maignan con il Milan sembra ormai vicino alla conclusione. Il direttore sportivo Tare ha confermato l’intenzione di proseguire il rapporto con il portiere francese, sottolineando il suo forte legame con il club. La trattativa sta procedendo verso una fumata bianca, con la decisione definitiva attesa a breve. Restano dunque le ultime settimane di incontri per definire il futuro di uno dei protagonisti chiave della rosa rossonera.

Rinnovo Maignan, il DS rossonero conferma la volontà comune di proseguire insieme: prevista a breve la fumata bianca decisiva. Nel fervore che precede il fischio d’inizio della sfida di campionato tra Milan e Lecce, l’attenzione della tifoseria rossonera si è spostata momentaneamente dal campo ai microfoni di DAZN, dove il Direttore Sportivo Igli Tare ha fatto il punto su una delle questioni più delicate e cruciali per il futuro del club. Al centro del dibattito c’è il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, portiere fuoriclasse e leader carismatico dello spogliatoio, il cui destino è spesso oggetto di speculazioni mediatiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rinnovo Maignan, Tare fa chiarezza sul futuro del portiere rossonero: «Mike è molto legato a questa maglia». Quando la risposta definitiva

Maignan Juve, Tare sul rinnovo del portiere rossonero: «Non abbiamo mai parlato di numeri». Poi il focus sul futuro

Prima del match, Tare ha commentato il futuro di Maignan, smentendo qualsiasi trattativa di mercato e confermando l’intenzione di prolungare il suo contratto. Il dirigente ha sottolineato che finora non sono stati discussi dettagli economici e ha ribadito l’impegno per il rinnovo del portiere rossonero.

MAIGNAN VICINISSIMO AL RINNOVO Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il rinnovo del portiere francese è agli ultimi dettagli Contratto fino al 2031 e stipendio di sette milioni (bonus facili inclusi) l'incontro nelle ultime ore è stato positivo

