Rigore Cagliari Juve giusta la revoca del VAR? Criticata l’eccessiva severità | il punto della situazione dopo la sconfitta bianconera in Sardegna

L’episodio del rigore durante la partita tra Cagliari e Juventus ha suscitato dibattito, con la revoca del penalty che ha diviso opinioni. Mentre la moviola del quotidiano ha giustificato la decisione, sono state sollevate critiche sull’eccessiva severità applicata, in particolare nei confronti di Yildiz. Analizziamo la situazione e le implicazioni di questa decisione arbitrale, nel contesto di un incontro che ha influenzato il risultato finale.

Rigore Cagliari Juve, la moviola del quotidiano assolve la revoca del penalty dopo l’OFR ma critica l’eccessiva severità su Yildiz. L’arbitraggio di Davide Massa nella sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Juventus finisce sotto la lente d’ingrandimento del Corriere dello Sport, che promuove la direzione di gara solo parzialmente, evidenziando luci e ombre decisive. Se la gestione generale dei 28 falli fischiati non ha causato danni irreparabili, resta l’amaro in bocca per una condotta disciplinare fin troppo permissiva: un solo cartellino estratto in novanta minuti appare un bilancio riduttivo, considerando che l’intervento di Ze Pedro su Yildiz meritava la sanzione e che il confronto acceso tra Mina, Khéphren Thuram e Zhegrova avrebbe dovuto portare a qualche provvedimento ufficiale per placare gli animi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore Cagliari Juve, giusta la revoca del VAR? Criticata l’eccessiva severità: il punto della situazione dopo la sconfitta bianconera in Sardegna Leggi anche: “Rigore dopo 50 secondi”. Juve-Cagliari nel caos, perché il Var non è intervenuto. La spiegazione Leggi anche: Calciomercato Juve, Brozovic si avvicina? Ecco la situazione attuale della squadra bianconera! Il punto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Moviola Cagliari-Juventus: Mazzitelli su Miretti, perché il rigore per i bianconeri è stato dato e poi revocato; Cagliari-Juventus 0-0 | Rigore tolto a Miretti: giusto? Yildiz simula e ??; La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi; Juve-Cagliari, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti. Rigore Cagliari Juve, la moviola del quotidiano assolve la revoca del penalty dopo l’OFR ma critica l’eccessiva severità su Yildiz - Rigore Cagliari Juve, la moviola del quotidiano assolve la revoca del penalty dopo l’OFR ma critica l’eccessiva severità su Yildiz L’arbitraggio di Davide Massa nella sfida dell’Unipol Domus tra Cagli ... juventusnews24.com

Moviola Cagliari Juventus, l’analisi del rigore revocato ai bianconeri - Moviola Cagliari Juventus, vi riportiamo di seguito l’analisi sull’episodio del rigore revocato alla formazione di Spalletti. cagliarinews24.com

Massa e l'errore in Cagliari-Juve: perché ha sbagliato sul rigore cancellato a Miretti. E su Yildiz... - Juventus non fa grossi danni, arbitrando con una sola ombra sul penalty prima concesso e poi revocato ... corrieredellosport.it

Dibattito negli studi di Sky Sport al termine di Cagliari-Juventus sull'episodio del rigore annullato alla Juventus "Qual è il fallo di Mazzitelli in quest’occasione Impedisce di calciare in porta mettendo una gamba così... ", il punto di vista di Giancarlo Marocchi. - facebook.com facebook

Marocchi sul rigore revocato in #CagliariJuve: "Mazzitelli fa fallo, impedisce a Miretti di calciare in porta" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.