Rigopiano nove anni dopo la tragedia | oggi la commemorazione delle 29 vittime

Sono passati nove anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto il 18 gennaio 2017 da una valanga che causò la morte di 29 persone. Oggi, come avviene ogni anno, i familiari delle vittime si ritrovano sul luogo della tragedia per commemorare i propri cari. La cerimonia si apre alle ore 15 con una fiaccolata fino all’obelisco. Alle 15.45 è previsto l’alzabandiera con il silenzio intonato dalla tromba, seguito dalla deposizione di fiori e corone. Alle 16.15 sarà celebrata la messa sul luogo della tragedia, con la lettura dei nomi delle 29 vittime e la deposizione di 29 rose bianche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

