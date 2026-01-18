Rigopiano fiaccolata a 9 anni tragedia

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, i parenti delle 29 vittime si sono riuniti sul luogo del disastro per ricordare i propri cari con una fiaccolata e una messa. L’evento rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per le famiglie coinvolte, mantenendo vivo il ricordo delle vittime di quella tragica giornata.

19.25 I parenti delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano hanno commemorato i propri cari sul luogo del disastro con una fiaccolata e una messa. Poi la lettura dei nomi dei "29 Angeli" e la deposizione di rose bianche. All'ora precisa in cui la valanga travolse l'hotel, 9 anni fa, 29 palloncini bianchi sono stati liberati in cielo. Il sindaco di Farindola, Labricciosa: "In questi anni molte le parole di vicinanza delle Istituzioni", ma "troppo poco è stato fatto". E' una "ferita che resta aperta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano: "Una ferita aperta e sanguinante"

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, si rinnova la commemorazione per le vittime dell’incidente del 18 gennaio 2017, quando una valanga colpì l’hotel, causando la perdita di 29 vite umane. La ricorrenza rappresenta un momento di memoria e riflessione su un evento che ha segnato profondamente la comunità e il percorso giudiziario ancora in corso.

Appello Rigopiano bis: l'11 febbraio la sentenza, nove anni dopo la tragedia

Il 11 febbraio 2026 sarà ricordato come il giorno della sentenza definitiva nel processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano. Nove anni dopo quella drammatica valanga che devastò Farindola, si chiude un lungo percorso di giustizia, nel tentativo di fare luce su una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni. Un momento cruciale per le famiglie, le vittime e l’intera comunità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il 18 Gennaio una fiaccolata e 29 palloncini bianchi per non dimenticare le vittime di Rigopiano https://www.terremarsicane.it/il-18-gennaio-una-fiaccolata-e-29-palloncini-bianchi-per-non-dimenticare-le-vittime-di-rigopiano/ #Attualità #Ultimora #anniversario # - facebook.com facebook