Rigopiano a Chieti il ricordo di Dino Di Michelangelo | Ora aspettiamo giustizia FOTO

A nove anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano, Chieti ricorda Dino Di Michelangelo, il poliziotto deceduto insieme alla moglie sotto le macerie. La comunità si è riunita per onorare la memoria e ribadire l’attesa di giustizia, in un momento di riflessione sobria e rispettosa. Un ricordo che sottolinea il dolore condiviso e la speranza di un esito giusto.

A nove anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano, Chieti si è stretta ancora una volta attorno alla famiglia di Dino Di Michelangelo, il poliziotto teatino morto sotto le macerie del resort insieme alla moglie. Una cerimonia di commemorazione si è svolta al monumento di via d’Aragona, con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Il comitato vittime di Rigopiano sul processo d'appello bis: "Non ci aspettiamo miracoli ma il loro ricordo merita giustizia" Rigopiano Vignarelli: "Aspettiamo giustizia"

Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, il dolore e la richiesta di giustizia rimangono vivi. La memoria di quanto accaduto continua a suscitare riflessioni e speranze di risposte concrete, affinché simili tragedie non si ripetano. In questo contesto, Rigopiano Vignarelli sottolinea l'importanza di affrontare le responsabilità e di mantenere alta l’attenzione su un evento che ha profondamente segnato molte vite. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. RIGOPIANO Le commemorazioni a Chieti e Farindola L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Rigopiano, nove anni dopo la tragedia: domenica la commemorazione sul luogo dell’hotel. Cerimonia anche a Chieti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.