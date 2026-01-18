Un nuovo sondaggio evidenzia come oltre il 70% degli italiani ritenga che la campagna del Comitato per il No sulla riforma della giustizia alimenti paure infondate. Il dibattito pubblico si intensifica, coinvolgendo anche la percezione dei cittadini, in un momento cruciale di confronto tra le diverse posizioni sulla proposta di modifica delle norme giudiziarie.

Il dibattito sulla riforma della giustizia entra in una fase nuova, segnata non solo dal confronto politico ma anche dalla percezione dell’opinione pubblica. Il sondaggio del Secolo d’Italia offre uno spaccato utile per comprendere come viene letta la campagna per il No e, più in generale, quale rapporto si stia consolidando tra cittadini, riforme istituzionali e comunicazione politica. Oltre il 70% dei votanti è convinto che si faccia allarmismo e si diffondano informazioni false. La lettura prevalente: diffidenza verso l’allarmismo. Il dato centrale che emerge è la prevalenza netta di una valutazione critica nei confronti della campagna referendaria contraria alla riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma della Giustizia, il sondaggio: per oltre il 70% la campagna del Comitato per il No alimenta paure infondate

Leggi anche: Giustizia: sondaggio Izi, oltre il 70% favorevoli alla riforma

Leggi anche: Sondaggio? No, plebiscito: il 70% dei cittadini appoggia la riforma della Giustizia. Opposizioni e toghe se ne facciano una ragione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Referendum sulla giustizia, i sondaggi premiano ancora il «sì» ma l’astensione pesa. E voi cosa ne pensate?; Referendum, il fronte del No recupera 3 punti nei sondaggi. Vola la raccolta firme: superata quota 490mila; SONDAGGIO - Referendum sulla Riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo, voterai a favore o contro?; Riforma della Giustizia, i sondaggi dicono Sì.

Sondaggi referendum giustizia, “Sì” in vantaggio con oltre la metà dei voti - A rafforzare il quadro è anche l’opinione pubblica: secondo un report di Spin Factor, il 57% degli italiani attivi sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, segnale di una domanda ... msn.com