Rifiuti a Saccolongo Etra e Bacino Brenta smentiscono i rincari

Etra e Bacino Brenta hanno confermato che non ci sono aumenti nelle tariffe dei rifiuti a Saccolongo, né bollette in corso di emissione. La gestione del servizio, ancora affidata alla raccolta quindicinale del secco, rimane stabile. Il passaggio di gestione del Comune di Saccolongo ad Etra continua a essere oggetto di discussione, ma senza variazioni nelle tariffe o nelle modalità di raccolta.

Secondo quanto comunicato, al momento non è stata emessa alcuna bolletta nei confronti dei cittadini di Saccolongo. Un elemento che, secondo Bacino Brenta ed Etra, rende priva di basi oggettive qualsiasi affermazione su presunti rincari. Per il 2026 anche Saccolongo rientrerà nel sistema di tariffa unica applicato alle utenze domestiche e non domestiche nei Comuni del Bacino Brenta, in linea con quanto già avviene nel resto del territorio servito. Sul fronte operativo, viene esclusa qualsiasi riduzione della frequenza di raccolta del rifiuto secco residuo. Il servizio resterà quindicinale, come già avveniva con la precedente gestione APS.

