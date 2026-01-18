Rientrava da Tirana | catturato a Capodichino 43enne ricercato

Ieri sera a Capodichino, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Salvatore Autiero, 43 anni, ricercato. L’uomo, proveniente da Tirana, era stato inserito nei database delle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e alla ricerca di soggetti ricercati sul territorio napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Salvatore Autiero, 43 anni. Lo hanno arrestato all’aeroporto di Capodichino, di rientro da Tirana. Il 43enne era sfuggito all’operazione di qualche giorno fa relativa ai furti in abitazione. E’ stato portato in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ricercato da tre anni per abusi sessuali su minore, catturato a Tenerife

Dopo tre anni di latitanza, si è finalmente conclusa la lunga caccia a un 69enne di Ugento, ricercato per gravi reati di abuso sessuale su minore. La sua fuga si è conclusa a Tenerife, dove è stato catturato, ponendo fine a un lungo periodo di attesa e angoscia per le vittime e le forze dell’ordine.

