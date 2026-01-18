richiamato un lotto di minestrone surgelato per rischio chimico

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di minestrone di verdure surgelate a marchio Selex, a causa di un potenziale rischio chimico. Si consiglia ai consumatori di verificare la presenza del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. La sicurezza alimentare resta una priorità e si invita a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di minestrone di verdure surgelate a marchio Selex per un possibile rischio chimico. Il prodotto interessato è il Minestrone 14 Verdure Surgelate da 450 grammi, venduto nei supermercati della catena Selex. Il richiamo riguarda il lotto L25265, con termine minimo di conservazione dicembre 2027, prodotto da Agrifood Abruzzo S.r.l. nello stabilimento di Celano (L’Aquila). Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale per la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti consentiti. I consumatori che avessero acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per il rimborso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

