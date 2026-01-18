Rete mondiale del turismo religioso il reggino Maimone confermato coordinatore per l' Italia

Biagio Maimone, giornalista e comunicatore di Reggio Calabria, è stato riconfermato come coordinatore nazionale per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso (Wrtn) per il 2026. In questa veste, continuerà a promuovere lo sviluppo del turismo legato ai luoghi di culto e alle tradizioni spirituali, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale del turismo religioso.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.