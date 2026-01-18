Rete mondiale del turismo religioso il reggino Maimone confermato coordinatore per l' Italia

Da reggiotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Biagio Maimone, giornalista e comunicatore di Reggio Calabria, è stato riconfermato come coordinatore nazionale per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso (Wrtn) per il 2026. In questa veste, continuerà a promuovere lo sviluppo del turismo legato ai luoghi di culto e alle tradizioni spirituali, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale del turismo religioso.

Biagio Maimone, giornalista e comunicatore reggino, è stato confermato nel ruolo di coordinatore nazionale per l’Italia per il 2026 ella Rete Mondiale del Turismo Religioso (Wrtn - World Religious Tourism Network). Direttore dell’ufficio stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, presieduta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bmt, turismo religioso e valorizzazione del territorio: successo a Paestum per il Meeting Anima

Leggi anche: Turismo religioso, effetto Giubileo: presenze in aumento del 9% nel 2025

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.