Rete mondiale del turismo religioso il reggino Maimone confermato coordinatore per l' Italia
Biagio Maimone, giornalista e comunicatore di Reggio Calabria, è stato riconfermato come coordinatore nazionale per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso (Wrtn) per il 2026. In questa veste, continuerà a promuovere lo sviluppo del turismo legato ai luoghi di culto e alle tradizioni spirituali, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale del turismo religioso.
Biagio Maimone, giornalista e comunicatore reggino, è stato confermato nel ruolo di coordinatore nazionale per l’Italia per il 2026 ella Rete Mondiale del Turismo Religioso (Wrtn - World Religious Tourism Network). Direttore dell’ufficio stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, presieduta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Bmt, turismo religioso e valorizzazione del territorio: successo a Paestum per il Meeting Anima
Leggi anche: Turismo religioso, effetto Giubileo: presenze in aumento del 9% nel 2025
P. Miguel Melo SJ, Vice Direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, ha visitato le comunità del Movimento Eucaristico Giovanile (MEG) di Tirana e Scutari in Albania . Durante il suo soggiorno, ha condiviso incontri con bambini, giov - facebook.com facebook
La modernizzazione della #rete diventerà la priorità assoluta per la #sicurezzaenergetica mondiale. In #Europa, la situazione è critica poiché il 40% delle reti ha più di 40 anni, il che rende gli #investimenti vitali. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.