Il report del 18 gennaio su Rai 3 offre un approfondimento su temi di attualità e interesse pubblico. Tra le inchieste, si parlerà della filiera del lusso, del caso Vannacci e della crisi nel settore del riciclo della plastica. Un’occasione per analizzare questioni complesse e di impatto sociale, attraverso un'analisi accurata e documentata.

Stasera, domenica 18 gennaio, torna Report con una nuova puntata del programma condotto da Sigfrido Ranucci, in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalle 20.30 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Anche questa settimana il programma propone un ampio ventaglio di inchieste che toccano economia, politica, giustizia e ambiente, con l’immancabile spazio finale dedicato a Lab Report, il laboratorio di giornalismo investigativo rivolto alle nuove generazioni. La puntata si apre con l’inchiesta “Made in Italy?” di Luca Bertazzoni, realizzata con la collaborazione di Marzia Amico e Samuele Damilano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Report, le anticipazioni della puntata del 18 gennaio: dalla filiera del lusso al caso Vannacci

Report stasera su Rai 3, anticipazioni 18 gennaio: Tod’s e il caso Vannacci

Stasera su Rai 3, il report si concentra su diversi temi di attualità. Tra gli argomenti trattati, l’industria del lusso con Tod’s, le recenti questioni politiche legate al generale Vannacci, le spese del Garante Privacy e le sfide nel riciclo della plastica. La puntata offre un’analisi approfondita e obiettiva di queste tematiche, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e informato ai telespettatori.

Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della diciottesima puntata del 18 gennaio 2026

Oggi su Rai 1, torna Domenica In con la sua diciottesima puntata dell’edizione 2026, la cinquantesima della storia del programma. Trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la puntata offre approfondimenti, interviste e ospiti vari. Un appuntamento domenicale dedicato a intrattenere e informare il pubblico, mantenendo la tradizione di un programma televisivo apprezzato nel corso degli anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Amici 25, ospiti e anticipazioni della quindicesima puntata del pomeridiano (18 gennaio) - facebook.com facebook

#zelig 30, anticipazioni della puntata del 19 gennaio: tutti gli ospiti dello show comico x.com