Replica La Promessa in streaming puntata 18 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la soap spagnola La Promessa. Nella puntata di oggi, Pia decide di supportare Curro nelle sue indagini sulla morte di Jana, dopo averlo sorpreso in camera di Cruz. Segui gli sviluppi della trama e le vicende dei protagonisti in questa nuova puntata disponibile online.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 18 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna, dopo aver sorpreso Curro in camera di Cruz, Pia scopre che il ragazzo è intenzionato a indagare sulla morte di Jana e decide di dargli una mano. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Oggi, giovedì 1° gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la prima puntata della soap spagnola La Promessa. In questa nuova puntata, Alonso si confronta con decisioni difficili legate alle richieste della Casa Reale per il marchesato De Lujan, mettendo in discussione i propri valori e responsabilità. Un episodio che approfondisce i temi di potere, lealtà e sacrificio, offrendo un'interpretazione autentica e avvincente della storia.

Replica La Promessa in streaming, puntata del 2 gennaio 2026, è disponibile su Video Mediaset. In questa nuova puntata della soap spagnola, Alonso si trova a dover affrontare una decisione complessa legata alle richieste della Casa Reale per il marchesato De Lujan, che egli giudica disumane. Un episodio che approfondisce le tensioni e le scelte difficili dei personaggi, offrendo agli spettatori un racconto coinvolgente e fedele alla trama originale.

