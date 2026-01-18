Renzi, nel rispetto del piano Garofani, si impegna nel rafforzamento del «listone» civico, con l’obiettivo di rilanciare la Margherita. Seguendo le indicazioni del consigliere del Quirinale, il leader di Iv propone una forza centrista anti-Meloni, mirata a offrire un’alternativa politica al Pd e a favorire un rinnovamento nel panorama politico italiano.

Come auspicato dal consigliere del Quirinale, il capo di Iv lancia una forza centrista anti Meloni che vuol scalzare il Pd. Attirando i riformisti trascurati dalla Schlein. Ricomincia a sfogliare la Margherita. Matteo Renzi è un romantico, da lì è arrivato e lì vorrebbe tornare per uscire dal tunnel dell’irrilevanza. Nel grigio gennaio milanese l’ex premier ci riprova e dal palco dell’assemblea nazionale di Italia viva a palazzo Castiglioni riesuma il fiore di campo che salverà il centrosinistra: «Nasca una Margherita 4.0, nasca una cosa diversa, ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renzi segue il piano Garofani e lavora al «listone» civico resuscitando la Margherita

Mattarella segue la teoria di Garofani: attacca la Russia e spiazza il governo

Il presidente Mattarella si schiera contro le mire di ridefinizione territoriale, adottando la linea di Garofani e criticando la Russia. Il suo intervento sorprende il governo, mentre Meloni cerca di mediare con Kiev per ottenere concessioni territoriali. La posizione del Colle aggiunge tensione a un contesto geopolitico già complesso e in evoluzione.

Renzi, la Margherita 4.0, il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa

Il contesto politico italiano si arricchisce di figure e riferimenti che collegano passato e presente. Da Renzi a La Margherita 4.0, passando per il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa, le vicende si intrecciano in un quadro complesso e in evoluzione. In questa analisi, si esploreranno i recenti sviluppi e le dinamiche che caratterizzano il panorama politico e sociale del paese, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle sfide attuali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LaPresse. . "Nel 2027 o vince Meloni o vince il centrosinistra". Matteo Renzi traccia la rotta dall'assemblea di Italia Viva a Milano. "Nessuno può permettersi il lusso di litigare per perdere", ha avvertito il leader, definendo "folle" la politica dei veti. Poi l'avvertime - facebook.com facebook