Renzi la Margherita 4.0 il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa

Il contesto politico italiano si arricchisce di figure e riferimenti che collegano passato e presente. Da Renzi a La Margherita 4.0, passando per il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa, le vicende si intrecciano in un quadro complesso e in evoluzione. In questa analisi, si esploreranno i recenti sviluppi e le dinamiche che caratterizzano il panorama politico e sociale del paese, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle sfide attuali.

Roma, 18 gennaio 2026 – “Giorgia stai serena”. Quasi un marchio di fabbrica, di famiglia. Tanto simile a quell’“Enrico stai sereno” che lanciò la carriera nazionale di Matteo Renzi. Enrico era Letta, Giorgia ovviamente è Meloni. Stavolta però non è Renzi a “preoccuparsi“ per la serenità del(la) presidente del Consiglio in carica, bensì un neo-renziano di quelli che non ti aspetti. Pietro Bartòlo (con l’accento sulla “o“), l’ex medico di Lampedusa, l’uomo che per 29 anni, dal 1992 al 2019, ha curato e soccorso i migranti che sbarcavano nel cuore del Canale di Sicilia, l’ex eurodeputato che da indipendente nelle fila del Pd non rinunciava a votare quasi sempre contro l’invio di armi all’Ucraina, pur chiaramente condannando l’invasione russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renzi, la Margherita 4.0, il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa Leggi anche: La madeleine di Renzi: una Margherita 4.0 per aiutare c.sinistra a vincere Leggi anche: Renzi a Milano: «Adesso serve la Margherita 4.0» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Renzi lancia la Margherita 4.0: Insieme con i delusi del Pd; Italia viva, Renzi lancia Casa Riformista e demolisce il Pd: Margherita 4.0 aperta a chi non crede più nei dem; Renzi lancia la nuova Margherita 4.0 a Milano, un progetto per unire il centrosinistra; Renzi lancia la Margherita 4.0 | Insieme con i delusi del Pd. Renzi, la Margherita 4.0, il sindaco Sala e l’ex medico di Lampedusa - Pietro Bartolo, già eurodeputato (di sinistra) fuoriuscito dal Pd, aderisce alla Casa riformista. quotidiano.net

Renzi presenta la Margherita 4.0: un nuovo inizio per i delusi del PD - Un'iniziativa che invita a creare un'alleanza forte e unita di centrosinistra per un futuro migliore. notizie.it

Renzi lancia la Margherita 4.0. Una nuova forza politica "con i delusi dal Pd" - In platea il sindaco Giuseppe Sala, il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, ma ... huffingtonpost.it

. https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/17/matteo-renzi-lancia-la-margherita-4-0/ - facebook.com facebook

Renzi lancia la Margherita 4.0. Una nuova forza politica "con i delusi dal Pd" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.