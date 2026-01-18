Renzi difende Sala contro il Pd a Milano | La discontinuità è Salvini

In un intervento recente, Renzi ha difeso Sala nel contesto delle tensioni interne al Pd a Milano. Sottolineando che la vera discontinuità è rappresentata da Salvini, ha evidenziato come alcune richieste di cambiamento si concentrino su nomi, piuttosto che su contenuti. La posizione si inserisce nel dibattito sulla strategia politica nel capoluogo lombardo, evidenziando le differenze tra approcci e visioni per il futuro della città.

Intervento di Renzi a Milano all'assemblea di Italia Viva. Intanto Sala incontra i vertici del Pd per un chiarimento. Le voci sul nuovo assessore: è stato proposto l'ex capo dei vigili Mastrangelo ma non si è trovato l'accordo su di lui "Chi chiede discontinuità a Milano la chiede rispetto a un centrosinistra che vince. La discontinuità a Milano di cognome fa Salvini, quindi chi ne parla gli fa un regalo". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sabato a Milano per l'assemblea nazionale del suo partito ha difeso il sindaco Beppe Sala (in prima fila ad ascoltarlo) sulle polemiche che hanno attraversato l'intera settimana, tra lui e il segretario del Pd milanese Alessandro Capelli.

