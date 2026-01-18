Renzi a Milano | Adesso serve la Margherita 4.0

Durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, Matteo Renzi ha sottolineato l’importanza di rafforzare il progetto politico, proponendo l’idea di una “Margherita 4.0”. Renzi ha evidenziato i risultati ottenuti e ha indicato la necessità di un rinnovamento per affrontare le sfide future, mantenendo un approccio pragmatico e di continuità con il passato.

Dall'assemblea nazionale di Italia viva, tenutasi a Milano, Matteo Renzi rivendica il lavoro fatto in questi anni. «La cosa più difficile è stata il nostro posizionamento nel centrosinistra.

Oggi a Milano, all'Assemblea Nazionale di Italia Viva, abbiamo condiviso idee, visioni e obiettivi. Matteo Renzi ha tracciato una impostazione valoriale e programmatica forte e riformista. Abbiamo dato vita ad un confronto vero, partecipato, che ha confermato

