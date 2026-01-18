Referendum ribellione nell' Anm | Non siamo tutti per il No

Il referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia ha acceso un acceso dibattito tra le parti coinvolte. Tra le posizioni emergono anche tensioni all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati, con alcune voci che sottolineano come non tutti siano favorevoli al sì. Un momento di confronto che evidenzia le diverse opinioni e il ruolo cruciale di questa consultazione nel sistema giudiziario italiano.

Il 22 e il 23 marzo si terrà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia e il dibattito è più rovente che mai. Come noto, l’ Anm è per il “No”. In realtà non proprio tutta l’associazione, come confermato da Andrea Reale. Intervenuto al direttivo dell'organismo, il consigliere presso la Corte d’Appello di Catania ha tenuto a sottolineare che all'interno esistono posizioni diverse e non mancano le critiche alla linea ufficiale del Comitato del "No". “È giusto che si sappia: l’Anm non è tutta a favore di questo comitato sia nella struttura, sia nel metodo. E forse anche nel merito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il referendum sulla giustizia ha acceso un dibattito interno all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), con alcune voci critiche, come quella della giudice Natalia Ceccarelli, che denuncia una perdita di terzietà. Durante un incontro del direttivo, Ceccarelli ha espresso disappunto per le modalità adottate dall'ANM nella campagna referendaria, evidenziando tensioni e divergenze all’interno del sindacato delle toghe.

