Rbr in campo col dubbio Tomassini | Speriamo recuperi ci serve molto
RBR si prepara ad affrontare Cremona al Flaminio, con il dubbio Tomassini:
Al Flaminio arriva Cremona e l’idea della Dole è proseguire in quella striscia di vittorie che attualmente è arrivata a otto. Qualche problema d’infermeria per i biancorossi, perché uno degli alfieri del pacchetto esterni, Giovanni Tomassini, non è proprio al 100%. Il capitano è alle prese con un problema alla schiena che gli ha impedito di essere al massimo delle sue possibilità in settimana, ma oggi dovrebbe essere comunque in campo. Questa mattina gli ultimi test sul suo utilizzo. "Naturalmente proveremo fino alla fine e contiamo che possa esserci – dice Sandro Dell’Agnello –. In questo discorso non entra la questione infrasettimanale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
