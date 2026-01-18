Rapina nell' ufficio postale di Villar Dora | bandito chiude i dipendenti in uno stanzino e scappa con 40mila euro

Nella mattinata di sabato 17 gennaio 2026, l’ufficio postale di via Pelissere a Villar Dora è stato teatro di una rapina. Un uomo ha minacciato i dipendenti, rinchiudendoli in uno stanzino, e si è impossessato di circa 40.000 euro prima di fuggire. Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’evento.

