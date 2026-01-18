Rapina nell' ufficio postale di Villar Dora | bandito chiude i dipendenti in uno stanzino e scappa con 40mila euro
Nella mattinata di sabato 17 gennaio 2026, l’ufficio postale di via Pelissere a Villar Dora è stato teatro di una rapina. Un uomo ha minacciato i dipendenti, rinchiudendoli in uno stanzino, e si è impossessato di circa 40.000 euro prima di fuggire. Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’evento.
Nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, un bandito ha commesso una rapina all'ufficio postale di via Pelissere a Villar Dora. Dopo avere fatto irruzione nel locale a volto coperto con una mascherina ha minacciato il personale rinchiudendolo in uno stanzino e ha atteso l'apertura delle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
