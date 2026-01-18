Rana Verona inarrestabile contro Cuneo arriva la sesta vittoria consecutiva

Il Rana Verona ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva in Superlega, battendo con un punteggio di 3-0 la Ma Acqua S. Cuneo. La squadra continua a mostrare un buon stato di forma, consolidando la propria posizione in classifica con prestazioni solide e costanti. La serie positiva rappresenta un risultato importante nel percorso stagionale del team veneto.

Ieri, 17 gennaio 2026, Rana Verona ha centrato la sua sesta vittoria consecutiva in Superlega superando con un netto 3-0 la Ma Acqua S. Bernardo Cuneo. Davanti a una cornice di pubblico straordinaria, con oltre 5mila spettatori presenti al Pala Agsm Aim, la squadra di coach Soli ha confermato il suo eccellente stato di forma, ottenendo tre punti che la portano al primo posto in classifica, in attesa del big match di oggi tra Civitanova e Perugia. Il match si è aperto con Verona schierata con Christenson in diagonale a Darlan, Mozic e Keita in banda, Cortesia e Vitelli al centro e Staforini come libero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: L’Olimpia Teodora non si ferma più. A Montespertoli arriva la sesta vittoria consecutiva

Basket femminile, un’inarrestabile Schio batte Derthona e vince la sesta Coppa Italia consecutiva

La squadra di basket femminile di Schio si conferma campione della Coppa Italia, vincendo per la sesta volta consecutiva. Nella finale disputata a Tortona, la Famila Wuber ha superato Derthona con il punteggio di 79-72, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama nazionale. Questa vittoria rappresenta un ulteriore prestigio nella storia della società, che continua a dimostrarsi una delle realtà più competitive del campionato italiano.

