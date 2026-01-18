RAI3 | LA CITTÀ IDEALE DI MASSIMILIANO OSSINI CONVINCE NEL SABATO SERA

Sabato sera su Rai3, La Città Ideale di Massimiliano Ossini ha ottenuto un risultato positivo, confermando l’interesse del pubblico per questo appuntamento televisivo. La trasmissione, che affronta temi legati alla qualità della vita e alla sostenibilità urbana, si distingue come un’ulteriore proposta di approfondimento e cultura, inserendosi con successo nel palinsesto della rete.

In una delle serate televisive più complesse della settimana, La Città Ideale di Massimiliano Ossini porta a casa un ottimo risultato per i l sabato sera di Rai3. Il programma ha infatti registrato nella puntata di ieri sera un ascolto pari a 697.000 telespettatori con il 4,4% di share, un dato significativo se si considera l'alta competitività del sabato sera. La fascia del sabato è tradizionalmente dominata dalle due ammiraglie Rai1 e Canale5, con rispettivamente The Voice Kids e C'è Posta per Te, che insieme arrivano quasi a spartirsi quasi il 50% di share. In questo scenario, emergere con una proposta culturale, rappresenta una vera e propria sfida.

