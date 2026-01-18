Raffica di furti nella zona Cappuccini Conti Lega | Una criminalità diffusa che agisce indisturbata

Nella zona Cappuccini e Conti si registrano numerosi furti, evidenziando una situazione di criminalità diffusa e crescente. La Lega sottolinea come questi episodi siano ormai all’ordine del giorno, con attività che sembrano svolgersi senza ostacoli mentre le autorità locali sembrano latitare. La problematica richiede un’attenzione immediata per garantire maggiore sicurezza e tutela ai cittadini.

