Mercoledì 21 gennaio alle 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche a Palazzo Ducale, si svolgerà il primo incontro di un ciclo dedicato alla comunicazione dell’arte sui social. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici dell’Accademia, affronterà il tema “Raccontare l’arte con i social: i segreti dei vicoli di Genova”, offrendo spunti per condividere e valorizzare il patrimonio artistico attraverso nuove modalità di comunicazione.

Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro

Negli ultimi giorni, i vicoli della movida di Genova, in particolare in salita Pollaiuoli, sono stati teatro di due rapine avvenute nel giro di pochi giorni. Le aggressioni si sono concluse con feriti tra le vittime, aumentando la preoccupazione per la sicurezza nel centro città. Questi episodi si aggiungono ad altri avvenuti in via XXV Aprile e sulla linea 1, evidenziando la necessità di attenzione e interventi mirati.

A margine della mostra alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, abbiamo raggiunto Paolo Canevari per farci raccontare la sua idea di arte, che nasce dall’effimero e vive indipendentemente da chi l’osserva - facebook.com facebook