Raccolta differenziata a Perugia botta e risposta dei consiglieri Volpi e Mazzanti

La raccolta differenziata a Perugia è al centro di un confronto tra i consiglieri Volpi e Mazzanti. Mazzanti di Pensa Perugia risponde alle critiche di Volpi di Fratelli d’Italia, sottolineando come alcune problematiche siano state causate dalla precedente amministrazione. La vicenda riguarda la gestione dei rifiuti nelle zone di Castel del Piano e San Sisto, evidenziando le diverse posizioni sulla situazione attuale.

Dal consigliere di Fratelli d'Italia un'interrogazione sulla "situazione a Castel del Piano e San Sisto". Il capogruppo di Pensa Perugia: "Problematiche causate dalla precedente amministrazione".

Retiambiente si impegna a migliorare la gestione dei rifiuti, con obiettivi di raccolta differenziata al 67%. La soddisfazione di Volpi, amministratore unico, testimonia l’attenzione dedicata alla qualità del servizio. Il tema, molto sentito da cittadini e amministratori, riguarda la pulizia delle strade e la gestione dei cassonetti, elementi fondamentali per un ambiente più pulito e sostenibile. Raccolta differenziata, riparte la distribuzione dei sacchetti: c’è una novità

A partire da febbraio, riprende la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. La prossima settimana, i cittadini riceveranno le lettere con i buoni per il ritiro della dotazione dedicata all'organico e agli imballaggi leggeri. Questa iniziativa mira a facilitare la gestione dei rifiuti domestici e a promuovere pratiche di raccolta più efficaci e sostenibili.

