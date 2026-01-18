Rabiot | da quando è al Milan il suo valore è triplicato E la media punti …

Da quando Adrien Rabiot è entrato a far parte del Milan, il suo valore si è più che triplicato, riflettendo il suo contributo in campo. La sua presenza ha influito anche sulla media punti della squadra, sottolineando il suo ruolo nel rendimento complessivo. Per il prossimo match contro il Lecce, si prevede che Rabiot possa scendere in campo titolare, confermando l'importanza del suo ruolo nel contesto rossonero.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', contro il Lecce Massimiliano Allegri si affiderà di nuovo ad Adrien Rabiot, il più 'allegriano' della squadra. Insieme hanno giocato 144 partite, 128 alla Juve e 16 al Milan. Con il francese in campo il Diavolo non ha mai perso in Serie A con 2,38 punti di media a partita, nove vittorie e quattro pareggi. Come ricorda la rosea, in estate il Milan lo ha pagato appena sette milioni dal Marsiglia: a trent’anni compiuti il valore di mercato di Rabiot sarebbe triplicato in questi mesi. Se al cartellino dovesse essere assegnato un prezzo, secondo il quotidiano non potrebbe essere inferiore ai 20 milioni i di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, con Rabiot la media punti è straordinaria: ecco il dato

L'arrivo di Adrien Rabiot ha rivoluzionato le statistiche del Milan, portando la media punti della squadra a livelli straordinari. Il centrocampista francese si è rivelato una pedina fondamentale per i successi dei rossoneri, contribuendo con prestazioni di alto livello e rafforzando la competitività del team in questa stagione.

