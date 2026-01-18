Questa opposizione vuole solo creare un clima di sospetto

La recente opposizione al Comune ha sollevato accuse di tentativi di generare sospetti intorno alle decisioni amministrative. La polemica si concentra sui rilievi della Corte dei Conti riguardo alla gestione di Stu Reggiane, partecipata al 70%, e sulla trasparenza delle informazioni di bilancio fornite al Consiglio comunale. La vicenda evidenzia le tensioni tra amministrazione e opposizione, con il dibattito che rimane aperto sulla correttezza e sulla chiarezza delle procedure adottate.

Divampa la polemica sui rilievi critici che la Corte dei Conti ha mosso all'amministrazione comunale su Stu Reggiane – partecipata al 70% – e sulle informazioni di bilancio rese al Consiglio comunale. Alle critiche dell'opposizione (FdI e Coalizione civica) replicano con nettezza i gruppi di maggioranza – Pd, Verdi e Possibile, Movimento 5 Stelle e Lista Massari Sindaco – con una mail inviata dal capogruppo dem, Riccardo Ghidoni: "Le polemiche sollevate da Fratelli d'Italia e Coalizione Civica sui rilievi della Corte dei Conti sono l'ennesima dimostrazione di un'opposizione che preferisce generare clamore mediatico e diffondere clima di sospetto.

