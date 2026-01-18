Quello che non è sport | partita di calcio fra under 16 finita in rissa 9 giocatori espulsi

Durante una partita di calcio tra under 16, disputata ieri pomeriggio, l’Asd Muxar di Raffadali ha conquistato una vittoria per 3 a 0 contro il Licata Calcio. Tuttavia, l’evento è stato segnato da un episodio di tensione, con nove giocatori espulsi e un episodio di rissa. I giovani atleti faticano a dimenticare quanto accaduto domenica scorsa a Fontanelle, durante l'incontro con l’Athena.

