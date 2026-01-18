Quello che non è sport | partita di calcio fra under 16 finita in rissa 9 giocatori espulsi
Durante una partita di calcio tra under 16, disputata ieri pomeriggio, l’Asd Muxar di Raffadali ha conquistato una vittoria per 3 a 0 contro il Licata Calcio. Tuttavia, l’evento è stato segnato da un episodio di tensione, con nove giocatori espulsi e un episodio di rissa. I giovani atleti faticano a dimenticare quanto accaduto domenica scorsa a Fontanelle, durante l'incontro con l’Athena.
I ragazzi dell'Asd Muxar di Raffadali, della categoria Under 16 regionale, faticano però a dimenticare quanto è accaduto domenica scorsa a Fontanelle nella partita con l'Athena. Un incontro di calcio che s'è.
