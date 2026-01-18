Quelle foto dell' Iran che possono cambiare la storia

Le immagini dell’Iran condivise oggi hanno il potenziale di influenzare la percezione globale e, di conseguenza, la storia. Come affermava Marshall McLuhan, i mezzi di comunicazione trasformano il modo in cui viviamo e interpretiamo eventi complessi, rendendo visibili realtà spesso nascoste. In un contesto internazionale, queste foto possono contribuire a creare una comprensione più approfondita e consapevole delle dinamiche in atto nel paese.

C'è una frase di Marshall McLuhan, il più celebre studioso contemporaneo del sistema dei media, che aiuta a capire che cosa sono guerra e politica in Occidente dopo la Seconda guerra mondiale: «La televisione porta la brutalità della guerra nel comfort del salotto. Il Vietnam è stato perduto nei salotti (.) d'America, non sui campi di battaglia del Vietnam». C'è una generazione di giovani occidentali di fine anni Sessanta che ha ancora negli occhi la bambina in fiamme che scappava da un bombardamento al napalm del villaggio di Trang Bang. Dopo qualche anno, però, tra il 1978 e gli inizi degli anni Ottanta, questa stessa generazione dovette fare i conti con le foto del "boat people" cioè del popolo delle barche che fuggiva dal Vietnam "liberato" e con quelle dei campi di sterminio con cui gli "antimperialisti" cambogiani di Pol Pot trattavano il proprio popolo.

