Quel no a Draghi che scatenò i dossier Così volevano colpire Meloni

L'articolo analizza le dinamiche delle tensioni politiche italiane, concentrandosi sul rifiuto di Mario Draghi da parte dell'opposizione e sulle conseguenti operazioni di spionaggio e dossieraggio. Viene evidenziato come questa scelta abbia segnato una svolta nel clima di sorveglianza e intrusione nelle vite dei politici, in contrasto con la relativa tolleranza verso le azioni contro la Lega. Un quadro che riflette le strategie e le tensioni interne alla politica italiana.

Dall'Olimpo dei falsi scoop su Matteo Salvini alla caduta degli dei per le spiate su Giorgia Meloni. Perché se l'ossessione costante degli spioni per la Lega è passata indenne in quattro anni di dossieraggio politico-mediatico all'Antimafia, quel «no» a Mario Draghi che l'allora capa dell'opposizione disse andando anche contro i suoi ha decretato la fine del verminaio, con le intrusioni illegali nelle banche dati per scovare i conti di Fratelli d'Italia e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il quale, convinto di essere vittima di spionaggio, ha presentato l'esposto e scoperchiato il vaso di Pandora sul team dei dossier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ucraina: Cia, 'droni Kiev non volevano colpire residenza Putin'

Secondo fonti statunitensi, l'Ucraina non aveva intenzione di colpire la residenza del presidente russo Vladimir Putin durante l’attacco con droni nel nord della Russia. La notizia evidenzia come l’operazione non fosse diretta contro obiettivi personali del leader russo, ma si inserisca nel contesto delle tensioni tra i due paesi. La vicenda sottolinea l’importanza di analizzare accuratamente le dinamiche di conflitto e le relative implicazioni diplomatiche.

