Quel miracolo inatteso | Quando mio zio tornò ci parve un fantasma

In una fredda mattina dell’Ottocento, la famiglia Carenini lasciò Colle di Sogno per Calolziocorte, dove il capostipite, noto come il “Duca”, avrebbe avviato una falegnameria. Quel giorno segnò un evento inatteso e sorprendente, che rimase impresso nella memoria di tutti: il ritorno di uno zio, che sembrava un fantasma. Questa storia narra di un incontro che cambiò per sempre il corso delle loro vite.

In una fredda mattina dell’Ottocento, la famiglia Carenini partì da Colle di Sogno, sulle montagne del Lecchese, per raggiungere Calolziocorte, dove il “Duca“, appellativo con cui tutti chiamavano il loro capostipite, aveva deciso di aprire una falegnameria. Nessuno poteva immaginare che un figlio del “Duca”, Pasquale Carenini, quando ormai gli echi della Seconda guerra mondiale si erano spenti, sarebbe diventato protagonista di una straordinaria guarigione che, attribuita all’intercessione di don Luigi Talamoni, avrebbe condotto alla sua Beatificazione. Tutto accadde nel 1959 a Calolziocorte. Avevamo rintracciato 20 anni fa un suo discendente ancora in vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

