Quasi 2 milioni di Isee sbagliati più controlli anti furbetti con il decreto Pnrr

Secondo i dati dell’Anagrafe nazionale, oltre 1,7 milioni di Isee risultano errati. In risposta, il decreto Pnrr introduce maggiori controlli per prevenire abusi e garantire l’affidabilità delle certificazioni reddituali. Queste misure mirano a rafforzare la trasparenza e l’efficacia delle procedure, contribuendo a una gestione più accurata delle risorse pubbliche.

Più di 1,7 milioni di Isee sono errati secondo gli ultimi dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e secondo i controlli reddituali. Discrepanze dovute o a errori di compilazione o a vere e proprie truffe che distorcono la distribuzione di bonus e di esenzioni. Un problema che potrebbe essere in parte risolto con il prossimo decreto Pnrr. Nella bozza del testo infatti è presente una norma che punta ad attuare il principio del “ once only “, secondo cui la Pubblica amministrazione non dovrebbe chiedere al cittadino dati che già ha, anche se non sono stati raccolti dallo stesso ente di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tessera elettorale digitale e carta d’identità “senza scadenza” per gli over 70. Dati Isee a scuole, università e comuni. BOZZA Decreto PNRR

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”. Il provvedimento, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede anche la gestione dei dati Isee da parte di scuole, università e comuni, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti entro il 2026.

