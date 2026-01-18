Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia dipende dal mercato libero, dove il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il riferimento all’ingrosso. Conoscere il PUN e le sue variazioni è importante per comprendere le tariffe applicate ai consumatori. In questa guida, analizzeremo i fattori che influenzano il prezzo dell’energia elettrica e le tendenze attuali, offrendo informazioni chiare e aggiornate per orientarsi nel mercato energetico italiano.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore fondamentale per comprendere l’andamento del mercato e per valutare le offerte delle compagnie nel mercato libero. Il PUN viene espresso in euro per Megawattora (€MWh), ma per i consumatori è più utile il valore in euro per chilowattora (€kWh): basta dividere il prezzo per 1.000. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, con valori che si sono mossi tra 0,05 €kWh e 0,19 €kWh. Ad esempio, il 18 Gennaio 2026 il PUN è stato di 131,25 €MWh, ovvero 0,131 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perché comprare o noleggiare un’auto elettrica ora costa meno di quanto pensi - Per anni, le auto elettriche sono state viste come un lusso: ottime per l'ambiente, ma costose. greenme.it

Quanto ci costa l'energia elettrica e come fare per risparmiare #dati

Il mio viaggio a New York. . Oggi Martina ci mostra quanto costa l'abbonamento mensile nella palestra del nostro palazzo, e che cosa è incluso nel pacchetto. - facebook.com facebook

Oggi ad Abidjan con la Ministra dell’Economia della Costa d’Avorio, Nialé Kaba. Sinergia per aprire il mercato ivoriano e africano alle aziende italiane: lavoro, ricchezza e opportunità per Africa e Italia nei diversi settori. #AboubakarSoumahoro #ForumItaliaAfri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.