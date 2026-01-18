L’omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all’interno di un istituto scolastico della Spezia, ha suscitato forte attenzione pubblica e discussioni sulla sicurezza nelle scuole. La vicenda è accompagnata da un commento del padre di Zouhair Atif, autore dell’aggressione, che ha generato ulteriori interrogativi sulla dinamica e le motivazioni dell’evento. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla tutela degli studenti e alla prevenzione di episodi violenti in ambito educativo.

L’omicidio di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato da un compagno di scuola all’interno di un istituto professionale della Spezia, ha sollevato non solo un acceso dibattito politico sulla sicurezza nelle scuole, ma anche perplessità su una frase espressa dall’accoltellatore. Ai giornalisti viene riferito un episodio che coinvolge un’insegnante dell’istituto accusata di aver ignorato una dichiarazione di Zouhair Atif, mesi prima delle coltellate. Secondo quanto riferito da alcuni compagni di scuola e testimoni, l’insegnante avrebbe chiesto agli studenti di esprimere un sogno durante un incontro in classe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Zouhair Atif, un diciannovenne coinvolto in un episodio drammatico presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha suscitato molte domande sulla sua personalità e motivazioni. Con un atteggiamento impassibile e una certa curiosità verso l'omicidio, il suo caso richiede un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche di un gesto così estremo. In questo testo si cerca di fare luce sulla figura di Atif e gli eventi che hanno portato a quel tragico episodio.

Nel marzo 2023, presso un istituto scolastico, Atif Zouhair ha aggredito con un coltello il compagno Abu Youssef, durante un episodio che ha coinvolto anche una richiesta della vittima alla docente: «Voglio sapere cosa si prova a uccidere». L’evento ha portato a una fuga tra i corridoi e a un intervento delle autorità, sollevando questioni sulla sicurezza e il comportamento in ambito scolastico.

Bulkir Atif, neanche 50 anni, in Italia dal 2008, marocchino della regione di Marrakech, parla con le lacrime agli occhi: suo figlio Zouhair Atif ha accoltellato e ucciso il suo compagno di scuola Abanoub Youssef, 18 anni. "Una bomba", la definisce Bulkir, che si - facebook.com facebook

