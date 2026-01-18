Oggi lo sci alpino torna in TV con gare di superG a Tarvisio e slalom a Wengen. Ecco gli orari, le startlist e le opzioni di streaming per seguire le competizioni. Un’occasione per gli appassionati di seguire da vicino le prove dei migliori atleti del circuito internazionale.

Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile di Wengen, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG femminile di Tarvisio, la partenza è prevista alle 11:15. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 Quello in programma sulla storica Lauberhorn sarà il settimo appuntamento stagionale di una disciplina che in questo inizio 2026 parla francese con i successi di Noel a Campiglio e Rassat ad Adelboden. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming

Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Tarvisio e slalom Wengen, tv, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Zauchensee e slalom Adelboden, startlist, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma - Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. fanpage.it