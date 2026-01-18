Quando il biathlon oggi in tv Inseguimenti Ruhpolding 2026 | orari distacchi startlist streaming
Oggi, domenica 18 gennaio, si disputano le gare a inseguimento della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Ruhpolding. Qui trovi gli orari, la startlist, i distacchi e le informazioni sullo streaming, per seguire le competizioni in modo chiaro e preciso.
Oggi, domenica 18 gennaio, andranno in scena le due gara a inseguimento della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding (Germania), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 12:30 inizieranno le donne, mentre alle 15:00 è previsto il via degli uomini. LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.00 In casa Italia si vuol migliorare ulteriormente il dato notevolissimo di 14 podi ottenuti finora nel massimo circuito internazionale. Nella Pursuit femminile Lisa Vittozzi è tra le più attese in questo format. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dove vedere in tv il biathlon oggi, Inseguimenti Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming
Leggi anche: Quando il biathlon oggi in tv, Sprint femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming
A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming; Oberhof | Inseguimento femminile in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv il biathlon oggi, Inseguimenti Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming; Impresa Giacomel: rimonta folle all'ultimo poligono, vittoria e pettorale giallo.
Dove vedere in tv il biathlon oggi, Inseguimenti Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, domenica 18 gennaio, andranno in scena le due gara a inseguimento della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
Quando il biathlon oggi in tv, Sprint maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, sabato 17 gennaio, va in scena la 10 km Sprint maschile di biathlon a Ruhpolding, appuntamento valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo di ... oasport.it
Biathlon World Cup 25-26, Race 22, Mass Start Men, Annecy, France
Da quando commento il biathlon (stagione 1998/99 ) solo 4 uomini hanno vinto la sprint di Ruhpolding con 1 o più errori: Andresen + i Big 3. Sono convinto che ci possa riuscire anche Giacomel! Nel 2024 è arrivato secondo per 16”9 e oggi per 17”6, con un - facebook.com facebook
#biathlon Classifica generale dopo la sprint maschile: #Giacomel resta al comando. Samuelsson, oggi vincitore, sale. Perrot, oggi ancora dietro a Tommaso, perde qualcosa. #RUH26 #biathlonfamily #eurosportbiathlon x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.