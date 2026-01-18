Prova di forza di Arianna Fontana | oro nei 1500 agli Europei dopo un duro duello con Elisa Confortola

Arianna Fontana conquista la medaglia d’oro nei 1000 metri agli Europei di short track a Tilburg. Dopo un confronto intenso con Elisa Confortola, la campionessa italiana dimostra ancora una volta la sua professionalità e determinazione, confermando la sua lunga carriera ai massimi livelli internazionali. La vittoria si inserisce nel quadro di una stagione ricca di successi, sottolineando l’importanza della costanza e dell’impegno nel mondo dello short track.

Una carriera eterna quella di Arianna Fontana, che si mette al collo la medaglia d’oro nei 1000 metri degli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg nei Paesi Bassi. Una vittoria di forza per la valtellinese, arrivata al diciottesimo oro continentale, vinto dopo un serrato duello con la compagna di squadra Elisa Confortola, con le due che si sono anche leggermente toccate nel finale e con la più giovane delle azzurre che ha terminato sesta. Sul podio ci sale, però, Arianna Sighel, che sfrutta anche il duello tra le due compagne di squadra e conclude al terzo posto, prendendosi così la decima medaglia della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

